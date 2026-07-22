В Севастополе двое подростков обокрали два магазина: их задержали

В Севастополе 13-летний и 14-летний подросток обокрали два магазина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе задержали 13-летнего и 14-летнего подростков, подозреваемых в кражах из магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

У младшего из подростков был опыт в кражах. Школьник предложил своему товарищу залезть в какой-нибудь магазин и украсть оттуда выручку.

«Выбор пал на павильон с морепродуктами, в который школьники проникли, повредив окно», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что в кассе оказалось всего около 5 тысяч рублей. Сообщники взяли деньги и камеру видеонаблюдения. Далее подростки решились на вторую вылазку. Через два дня подростки проникли в табачный магазин. Они забрали 6 тысяч рублей, а также различных товаров на сумму около 30 тысяч.

Полицейские задержали подростков. Младшего из сообщников поставили на учет. На его родителей завели административное дело. В отношении 14-летнего школьника завели уголовные дела.