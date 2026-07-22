Судьба недостроенного автовокзала в Новосибирске решится в суде

Фото: "Горсайт"

Автовокзал, открытый в 1964 году, долгие годы был главными транспортными воротами Новосибирска. Однако реконструкция, начатая в начале 2000-х, затянулась, пассажиропоток упал, и в 2020 году здание окончательно закрыли. Все маршруты перенесли на новый вокзал «Новосибирск-Главный» на Гусинобродском шоссе.

Сейчас территория бывшего перрона огорожена, а само здание находится в частно-муниципальной собственности. В 2024 году город продал свою долю частному лицу, и теперь, по словам мэрии, новые владельцы не предпринимают действий по реконструкции. При этом они обязаны нести бремя содержания объекта, передает «Горсайт».

Проверки показали, что заброшенное здание представляет угрозу для жизни и здоровья людей. Мэрия подала иск в Центральный районный суд, требуя обязать собственников либо провести восстановительные работы в течение года, либо снести объект за два месяца после истечения этого срока. Ближайшее заседание назначено на 29 июля 2026 года.