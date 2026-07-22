В Саках мужчина с ножом убил знакомого: его задержали

В Саках житель 36-летний житель Симферополя зарезал своего знакомого Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Саках 36-летнего жителя Симферополя подозревают в убийстве 34-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла в ночь на субботу, 18 июля, в СНТ «Садовод». В одном из домов на улице Айвазовского симферополец поссорился со знакомым. Горожанин схватил нож и ударил приятеля в живот

«От полученного повреждения потерпевший скончался на месте преступления», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Жителя крымской столицы задержали. Его планируют заключить под стражу.