Аксенов и Кравцов обсудили подготовку крымских школ к новому учебному году

Фото: канал главы Крыма Сергея Аксенова в МАХ

Сергей Аксенов провел рабочее совещание с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, посвященное подготовке образовательных организаций Крыма к началу 2026/2027 учебного года. Как сообщил глава региона, в республике продолжают реализовываться федеральные программы, строятся и капитально ремонтируются школы.

Отдельное внимание на встрече уделили повышению престижа профессии учителя и улучшению условий труда педагогов. Аксенов подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена, передает «АиФ Крым».

Глава Крыма поблагодарил министра просвещения и сотрудников ведомства за внимание к республике, помощь и содействие в развитии региональной системы образования.