В Феодосии горел дом: погиб один человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В Феодосии многоквартирный жилой дом, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Трагедия произошла на Симферопольском шоссе. На втором этаже многоквартирного дома начался пожар. На место прибыли сотрудники МЧС. Они начали тушить огонь. Из дома эвакуировали троих жильцов.

«К сожалению, при разборе конструкций на месте пожара был обнаружен погибший», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что распространения огня на соседние квартиры не допущено. Пожар удалось потушить. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Причины случившегося выясняются. На месте происшествия работали 14 человек и четыре единицы техники.