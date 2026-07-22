Курлаева: в Крыму разработают механизм по снижению цен на топливо

Скончалась раненая при атаке ВСУ на складской комплекс в Краснодаре девушка Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму планируют разработать механизм по снижению цен на топливо. Об этом сообщила помощник главы республики Ольга Курлаева.

По ее словам, такую систему разработают по поручению президента России Владимира Путина. При этом сохраняются проблемы с поставками горючего.

«Мы уверены, что это будет решено, но сейчас у нас отпуск бензина все равно идет по, если он появляется в свободной продаже, то это 20 литров на одну машину, АИ 95 и 92», – сказала Курлаева в эфире ИС «Вести».

Помощник добавила, что в канистры топливо не наливают. Она подчеркнула, что эти ограничения действуют именно в Крыму и не распространяются на Севастополь.

«Мы ждем решения ситуации хотя бы по цене и, соответственно, мы надеемся на то, что все-таки топливо у нас скоро появится», – сказала помощник главы Крыма.