В Перми с 1 августа запустят техническое движение по новому участку трассы ТР-53

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В Перми с 1 августа будет запущено техническое движение по новому участку трассы ТР-53 — от улицы Уинской до улицы Грибоедова. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет около 70%.

На участке уже построен тоннель, соединивший первый и второй этапы трассы. Дорожники завершают укладку верхнего слоя асфальта, продолжают обустройство тротуаров и монтаж шумозащитных экранов. Установлено порядка 200 секций, всего их будет более 900, передает пермское издание Business Class.

Завершить строительство участка планируется осенью. После ввода в эксплуатацию новая дорога соединится с проспектом Октябрят и улицей Сапфирной, что позволит жителям отдалённых районов быстрее добираться до центра Перми.