В Крыму нашли более 1,5 тонны мороженого без документов

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В Крыму выявили более 1,5 тонн мороженого без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
С 11 по 25 июня сотрудники ведомства провели внеплановую проверку предприятия, которое работает в Симферопольском районе. Специалисты осмотрели помещения, документацию и условия хранения продукции.
«В работе предприятия выявлены нарушения», – говорится в сообщении.
В частности, при осмотре морозильных камер обнаружили продукцию, в отношении которой невозможно установить прослеживаемость. Это 437,6 килограмма ванильного мороженого, 322,6 километра пломбира «Крем-брюле». Специалисты также нашли 928,6 килограмма различных видов пломбира без ветеринарных сопроводительных документов.
«Вся вышеуказанная продукция изъята собственником из оборота», – рассказали в Россельхознадзоре.