В Крыму нашли более 1,5 тонны мороженого без документов

Россельхознадзор нашел более 1,5 тонны мороженого без документов в Крыму Фото: Мария ИГНАТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму выявили более 1,5 тонн мороженого без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.

С 11 по 25 июня сотрудники ведомства провели внеплановую проверку предприятия, которое работает в Симферопольском районе. Специалисты осмотрели помещения, документацию и условия хранения продукции.

«В работе предприятия выявлены нарушения», – говорится в сообщении.

В частности, при осмотре морозильных камер обнаружили продукцию, в отношении которой невозможно установить прослеживаемость. Это 437,6 килограмма ванильного мороженого, 322,6 километра пломбира «Крем-брюле». Специалисты также нашли 928,6 килограмма различных видов пломбира без ветеринарных сопроводительных документов.

«Вся вышеуказанная продукция изъята собственником из оборота», – рассказали в Россельхознадзоре.