Погиб на Сумском направлении: в Севастополе простились с гвардии прапорщиком

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В среду, 22 июля, в Севастополе простились с гвардии прапорщиком Вячеславом Цымбалом, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Цымбал родился в Омске. Он окончил среднюю школу в Хмельницкой области. Далее уроженец Сибири отслужил в Воздушно-десантных войсках. Он служил в подразделении, входившем в состав ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Цымбал окончил Севастопольский институт ядерной энергетики. Он стал специалистом по эксплуатации ядерных энергетических установок. Уроженец Омска много лет работал на электростанциях в Хмельницкой области и в Белоруссии, а с 2016 года вместе с семьей жил в Севастополе.

В 2024 году Цымбал подписал контракт с Минобороны России. После подготовки его направили в одно из подразделений морской пехоты Черноморского флота России. Военнослужащий погиб в бою при выполнении боевой задачи на Сумском направлении.

«Вечная память нашему герою», – написал Развожаев.