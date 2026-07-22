Медучреждения Симферополя получили 26 млн рублей на покупку генераторов

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Совет министров республики выделил более 26,2 млн рублей министерству здравоохранения РК на закупку дизель-генераторных установок для медицинских организаций Симферополя. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.

16 млн рублей направлены Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко. Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6 получит 6 млн рублей, городские поликлиники № 2 и № 5 - около 2,8 и 1,5 млн рублей соответственно.

Отчитаться об использовании бюджетных средств Министерство здравоохранения обязано до 15 января 2027 года. Контроль за исполнением распоряжения возложен на вице-премьера — министра финансов Крыма Ирину Кивико.