Морская вода у берегов Крыма стала чище

Вода в море у берегов Крыма стала заметно чище по сравнению с прошлым годом Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вода в море у берегов Крыма стала заметно чище по сравнению с прошлым годом. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила главный специалист отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Оксана Белошейкина.

По ее словам, специалисты исследовали более 2 600 проб морской воды. Доля нестандартных образцов по микробиологическим показателям составила всего 2,7%. Это в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

«Показатель свидетельствует о положительной динамике качества морской воды в курортный сезон», — отметила представитель ведомства. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что мониторинг прибрежных акваторий продолжается на регулярной основе.