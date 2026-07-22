В Крыму взяли под контроль цены на сахар: не дороже 105 рублей

Теперь стоимость сахара в магазинах будут регулярно проверять Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму усилен контроль за ценообразованием на социально значимые продукты. Особое внимание - сахару: его стоимость в розничных магазинах не должна превышать 105 рублей за килограмм.

Как сообщил заместитель прокурора Ленинского района Артур Попов, торговые точки обязаны строго соблюдать установленный ценовой порог. Для контроля за ситуацией администрации поселений будут проводить регулярный мониторинг цен во всех магазинах, передает «Крымское информационное агентство».

Отмечается, что мера введена в рамках работы по недопущению необоснованного роста цен на продукты первой необходимости в условиях режима ЧС.