Погода на 23 июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 26 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
23 июля на полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 24...26°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер северный 10-15 м/с. Тепло 24...26°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +21°...+22°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Алуште +23°...+24°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Евпатории +23°…+24°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Переменная облачность, дождь
В Керчи +23°…+24°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, дождь.
В Феодосии +22°… +23°, южный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Черноморском +22°…+23°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.
В Джанкое +22°… +23°, северный ветер 3-4 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Бахчисарае +21°…+22°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, дождь.
Температура воды в Черном море +24…+26°, в Азовском +26°.