На Чатыр-Даге началась подкормка редких хищных птиц

Фото: Правительство Республики Крым

На горе Чатыр-Даг в Крыму стартовала подкормка редких хищных птиц, занесенных в Красную книгу. Как сообщили в правительстве республики, специалисты доставили корм для черных грифов и белоголовых сипов, которым в летний период сложнее находить пищу в естественной среде.

В 2026 году запланировано провести 14 таких подкормок. Они будут проходить с июля по октябрь на двух оборудованных площадках - на плато Бабуган-яйла и в районе Чатыр-Дага. За один раз птицам выделяют от 200 до 215 килограммов мясных кормов.

Для наблюдения за популяцией и оценки изменений специалисты установят фотоловушки. Они позволят отслеживать численность птиц и фиксировать посещение кормовых площадок. Мера направлена на поддержание популяции редких пернатых, находящихся под угрозой исчезновения.