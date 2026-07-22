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НовостиОбщество22 июля 2026 15:25

В Симферополе пройдут массовые проверки водителей на трезвость

За пьяную езду грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав
Александра ТИМОЩЕНКО
Рейды пройдут с 24 по 26 июля.

Рейды пройдут с 24 по 26 июля.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Госавтоинспекции проведут в Симферополе профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Как сообщили в пресс-службе ведомства, рейды пройдут с 24 по 26 июля.

В эти дни в разных районах города будут организованы «коридоры трезвости» - наряды ДПС будут останавливать все проезжающие автомобили для проверки на состояние опьянения.

В Госавтоинспекции также напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения, передачу руля нетрезвому водителю или отказ от медосвидетельствования грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Жителей просят сообщать о водителях, которые могут находиться за рулем в состоянии опьянения, по телефону дежурной части: (3652) 668-700 или по номеру 102.