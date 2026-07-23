Прокуратура открыла горячу линию в связи с атакой ВСУ на Крым

В Крыму продолжается работа горячей линии в связи с атакой ВСУ в ночь на четверг, 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Как сообщалось ранее, в результате ночной атаки погиб мирный житель. Кроме того, пострадали еще четыре человека. Ранения получили двое взрослых и столько же детей. Прокуратура контролирует соблюдения прав людей после атаки на Крым.
«Продолжает работу горячая линия для оказания правовой помощи по телефону +7 (978)-986-50-76», – сообщили в надзорном ведомстве.