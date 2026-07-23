Курорты Крыма вошли в топ-10 летних направлений для отдыха у парков и лесов

Алушта Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Евпатория значатся в рейтинге локаций, где чаще всего туристы живут рядом с зеленой зоной.

Эксперты сервиса бронирования ТВИЛ.РУ обнародовали список востребованных направлений для отдыха, где от объектов размещения до парка или леса не более 500 метров. Лидером стал Сочи, второе место заняла Ялта, а тройку популярнейших направлений замкнула Анапа.

Крым представлен в десятке сразу несколькими городами: Алушта –пятое место, Феодосия расположилась на седьмой строчке, следом за ней идет Судак, а завершает список Евпатория.

Полный список топ-10 направлений и средняя стоимость ночи в рублях:

Сочи, 5 278 ,

Ялта, 6 085 ,

Анапа, 5 172 ,

Геленджик, 6 579 ,

Алушта, 6 556 ,

Санкт-Петербург, 5 959 ,

Феодосия, 4 568 ,

Судак, 5 358 ,

Кабардинка, 6 048 ,

Евпатория, 4 657.

Самыми доступными по цене оказались Феодосия и Евпатория, а самый высокий средний чек зафиксирован в Геленджике и Алуште. Эксперты отмечают, что спрос на размещение рядом с лесными массивами и парками значительно вырос, поскольку туристы все чаще выбирают отдых с возможностью прогулок на природе без необходимости далеко выезжать за город.