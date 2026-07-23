Из-за украинских атак часть Крыма осталась без света

Фото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В четверг, 23 июля, из-за атак ВСУ часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».
Киевский режим атаковал объекты энергоснабжения. Из-за этого часть населенных пунктов осталась без электричества.
«Сложная обстановка с подачей электроэнергии на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма», – говорится в сообщении.
В настоящее время на всей территории республики действуют ограничения энергоснабжения. Свет отключают в зависимости от ситуации.
«Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова», – заверили в «Крымэнерго».