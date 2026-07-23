Из-за украинских атак часть Крыма осталась без света

Из-за атак ВСУ часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества 23 июля Фото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 23 июля, из-за атак ВСУ часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Киевский режим атаковал объекты энергоснабжения. Из-за этого часть населенных пунктов осталась без электричества.

«Сложная обстановка с подачей электроэнергии на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма», – говорится в сообщении.

В настоящее время на всей территории республики действуют ограничения энергоснабжения. Свет отключают в зависимости от ситуации.

«Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова», – заверили в «Крымэнерго».