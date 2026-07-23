В Севастополе открыли свободную продажу топлива на восьми АЗС

Свободную продажу топлива открыли на восьми АЗС Севастополя 23 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 23 июля, на восьми АЗС Севастополя открыли свободную продажу топлива. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Свободную продажу топлива открыли в 10 утра. На восьми заправках «АТАН» можно купить АИ-92, АИ-95 Ultra. Севастопольский губернатор напомнил об ограничениях, которые действуют в городе-героя.

«Заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», – сообщил Развожаев.

Список АЗС, где можно купить топливо, опубликован ниже.

АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra)

АЗС 66 Камышовое шоссе, 12Б (АИ-92, АИ-95 Ultra)

АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra)

АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92, АИ-95 Ultra)

АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra)

АЗС 84 проспект Столетовский, 5 (АИ-95 Ultra)

АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra)

АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-92, АИ-95 Ultra).