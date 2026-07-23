В Севастополе открыли свободную продажу топлива на восьми АЗС

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В четверг, 23 июля, на восьми АЗС Севастополя открыли свободную продажу топлива. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Свободную продажу топлива открыли в 10 утра. На восьми заправках «АТАН» можно купить АИ-92, АИ-95 Ultra. Севастопольский губернатор напомнил об ограничениях, которые действуют в городе-героя.
«Заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», – сообщил Развожаев.
Список АЗС, где можно купить топливо, опубликован ниже.
АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra)
АЗС 66 Камышовое шоссе, 12Б (АИ-92, АИ-95 Ultra)
АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra)
АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92, АИ-95 Ultra)
АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra)
АЗС 84 проспект Столетовский, 5 (АИ-95 Ultra)
АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra)
АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-92, АИ-95 Ultra).