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НовостиЧто происходит23 июля 2026 7:17

В Севастополе открыли свободную продажу топлива на восьми АЗС

Свободную продажу топлива открыли на восьми АЗС Севастополя 23 июля
Алексей ЕЛАГИН
Свободную продажу топлива открыли на восьми АЗС Севастополя 23 июля

Свободную продажу топлива открыли на восьми АЗС Севастополя 23 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 23 июля, на восьми АЗС Севастополя открыли свободную продажу топлива. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Свободную продажу топлива открыли в 10 утра. На восьми заправках «АТАН» можно купить АИ-92, АИ-95 Ultra. Севастопольский губернатор напомнил об ограничениях, которые действуют в городе-героя.

«Заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», – сообщил Развожаев.

Список АЗС, где можно купить топливо, опубликован ниже.

АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra)

АЗС 66 Камышовое шоссе, 12Б (АИ-92, АИ-95 Ultra)

АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra)

АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92, АИ-95 Ultra)

АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra)

АЗС 84 проспект Столетовский, 5 (АИ-95 Ultra)

АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra)

АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-92, АИ-95 Ultra).