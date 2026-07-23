Налоги назад: больше пяти тысяч семей в Херсонской области могут получить новую выплату

Новая мера поддержки позволяет работающим родителям с двумя и более детьми вернуть 7% от дохода за счет перерасчета НДФЛ Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Херсонской области продолжается прием заявлений на ежегодную семейную выплату. Как рассказала в эфире ТРК «Таврия» специалист Управления социального обеспечения семей с детьми ОСФР Анна Тринчак, государство пересчитывает налог за предыдущий год по ставке 6% вместо 13%, а разницу возвращает родителям.

Право на выплату имеют работающие родители (включая усыновителей и опекунов) с двумя и более детьми. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 25 801 рубль (полуторакратный прожиточный минимум в регионе). Заявление принимается до 1 октября через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу СФР.

При назначении учитываются доходы и имущество семьи: допустимы одна квартира или дом, один автомобиль (для многодетных — два), площадь участков — не более 0,25 га в городе и 1 га в селе.

На 1 июля 2026 года рассмотрено 2 тыс. 648 заявлений на общую сумму 17,6 млн рублей. Специалисты советуют внимательно заполнять документы — большинство отказов связано именно с ошибками в данных.