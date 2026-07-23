Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит23 июля 2026 7:57

Появились новые подробности атаки ВСУ на Крым

Аксенов: количество погибших в результате атаки ВСУ в Крыму увеличилось до двух
Алексей ЕЛАГИН
Аксенов: количество погибших в результате атаки ВСУ в Крыму увеличилось до двух

Аксенов: количество погибших в результате атаки ВСУ в Крыму увеличилось до двух

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Количество людей, погибших в результате атаки ВСУ в Крыму, увеличилось до двух. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как сообщалось ранее, ночью киевский режим атаковал Крым. Аксенов рассказал, что в результате погиб мирный житель. Кроме того, пострадали еще четыре человека. Ранения получили двое взрослых и столько же детей.

Позднее глава Крыма рассказал, что появились новые жертвы.

«Еще один человек погиб и один получил ранения», – написал руководитель региона.

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

«Всем обязательно будет оказана необходимая помощь», – заверил Аксенов.