Следователи расследуют атаку ВСУ на Крым

СК расследует гибель двух человек в результате атаки киевского режима в Крыму Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России расследует гибель двух человек в результате атаки киевского режима в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, ночью киевский режим атаковал Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в результате погиб мирный житель. Кроме того, пострадали еще четыре человека. Ранения получили двое взрослых и столько же детей. Позднее глава Крыма рассказал, что еще один человек погиб, еще один получил ранения.

В СК сообщили, что выяснят все обстоятельства происшествия. Сотрудники ведомства установят лиц, причастных к преступлению.