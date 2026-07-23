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НовостиЧто происходит23 июля 2026 9:16

Более семи тысяч жителей Джанкойского района получат выплаты по ЧС

За весь период приема документов поступило 15 469 заявлений
Анастасия БУРМИСТРОВА
За сутки по району подано 755 заявлений на единовременную денежную выплату.

За сутки по району подано 755 заявлений на единовременную денежную выплату.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Джанкойском районе Крыма пострадавшие от чрезвычайной ситуации получат единовременную денежную выплату. Об этом сообщила глава администрации Инна Федоренко.

По ее словам, за 22 июля от местных жителей поступило 755 заявлений на получение единовременной денежной выплаты. Всего за весь период приема документов от пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера было подано 15 469 заявлений.

«Выплата назначена 7013 жителям района», — проинформировала Федоренко.