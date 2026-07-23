Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий непогоды в Ялте

Фото: МЧС Крыма

Прокуратура Крыма взяла под контроль устранение последствий неблагоприятных погодных условий в Ялте.

Надзорное ведомство следит за ликвидацией последствий сильного ливня, вызвавшего сход селя на трассу Ялта – Севастополь.

«Организовано надзорное сопровождение мероприятий по ликвидации и своевременности принятия мер, направленных на устранение последствий выпадения обильных осадков», — отметили в пресс-службе ведомства.

Дорожные службы работают на месте инцидента, очищая дорогу от грязевых масс, чтобы восстановить движение.