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НовостиЧто происходит23 июля 2026 9:33

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий непогоды в Ялте

На трассу Ялта – Севастополь из-за ливня сошел сель
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: МЧС Крыма

Фото: МЧС Крыма

Прокуратура Крыма взяла под контроль устранение последствий неблагоприятных погодных условий в Ялте.

Надзорное ведомство следит за ликвидацией последствий сильного ливня, вызвавшего сход селя на трассу Ялта – Севастополь.

«Организовано надзорное сопровождение мероприятий по ликвидации и своевременности принятия мер, направленных на устранение последствий выпадения обильных осадков», — отметили в пресс-службе ведомства.

Дорожные службы работают на месте инцидента, очищая дорогу от грязевых масс, чтобы восстановить движение.