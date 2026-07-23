«Самое волшебное - видеть, как персонажи оживают»: новосибирский педагог учит детей создавать мультфильмы

Фото: предоставлено героиней публикации

Елена Череченко - педагог детской студии мультипликации «КартоКино». Вместе с учениками она создает мультфильмы с нуля: от придумывания сюжета до озвучки и монтажа.

В анимацию Елена пришла в 2020 году, когда решила развить свое давнее увлечение. Сначала изучала мультипликацию вместе с собственными детьми, затем стала передавать опыт другим. Сегодня ее ученики - дети от пяти лет - осваивают перекладную и рисованную техники, создавая собственные миры. Одна секунда мультфильма требует 12 кадров, а работа над одним проектом занимает весь учебный год.

«Самое волшебное - видеть, как твои персонажи оживают», - рассказала педагог «Горсайту».

По ее словам, мультипликация развивает у детей трудолюбие, мелкую моторику, воображение и смелость. Чаще всего ребята придумывают истории про себя, свои мечты и желания.

В планах Елены - попробовать себя в жанре «анимадок» (гибрид документального кино и анимации). Первый такой мультфильм студия планирует создать в рамках летней программы в августе. Кроме того, педагог ведет кукольную мастерскую, где учит детей шить кукол, лепить из полимерной глины и создавать миниатюры.