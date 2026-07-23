В Крыму установили выплаты владельцам уничтоженных в результате атак ВСУ авто Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму установили выплаты владельцам автомобилей, поврежденных и уничтоженных в результате атак ВСУ. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

В случае повреждения авто владельцам выплачивают сумму причиненного ущерба, не превышающего 500 тысяч рублей, но не больше рыночной стоимости. Если же машина утрачена, то владельцу выплачивают сумму, не превышающую рыночную стоимость. Уточняется, что выплата не превысит 2 млн рублей.

«Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 26 июня 2026 года», – говорится в документе.

Он действует до 31 декабря 2026 года.