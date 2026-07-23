Почти 430 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Крыму за полгода

В Крыму ввели в эксплуатацию почти 430 тыс. кв. м индивидуального жилья. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По итогам первого полугодия 2026 года в Крыму ввели в эксплуатацию почти 430 тыс. кв. м индивидуального жилья, сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк на заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию РФ под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

Под ИЖС общей площадью также выделено свыше 620 га и сформировано 7,7 тысяч земельных участков.

«Потребность в финансировании подведения необходимых коммунальных сетей оценивается в 4,5 млрд рублей», — отметил Гоцанюк.

Глава Совмина подчеркнул, что одним из ключевых вопросов остается включение в границы населенных пунктов неиспользуемых сельскохозяйственных земель.