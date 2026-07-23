В Крыму за нарушение запрета на ночную езду изъяли 92 мотоцикла Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму за нарушение запрета на ночную езду изъяли в общей сложности 92 мотоцикла, мопеда и другой мототехники. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Ограничения ввели с 17 июня. Они распространяются на квадроциклы, мопеды, питбайки, мотороллеры, мотоциклы и другие транспортные средства. На этих транспортных средствах запрещено ездить с восьми вечера до шести утра.

«С момента вступления указа в силу по текущую дату было выявлено 92 нарушителя», – рассказали в министерстве агентству ТАСС.

В ведомстве добавили, что у всех этих людей изъяли транспортные средства.