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НовостиОбщество23 июля 2026 12:03

Только для севера: крымчане не смогут наблюдать солнечное затмение 12 августа

Жители Крыма не увидят солнечное затмение в августе
Ирина ГЕРЦ
В России затмение будет видно на самых северных территориях европейской части

В России затмение будет видно на самых северных территориях европейской части

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Солнечное затмение, которое произойдет 12 августа, не будет видно жителям Крыма, Краснодарского края и большинства регионов России. Космическок явление начнется в 19:30 по московскому времени и завершится после 22:00. Как рассказал «Кубань 24» руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО, заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов, увидеть его смогут только те, кто находится там, где Солнце в это время еще над горизонтом.

В России затмение будет доступно для наблюдения лишь на самых северных территориях европейской части - там, где сейчас продолжается полярный день. Жителям Крыма и Краснодарского края, к сожалению, полюбоваться затмением не удастся – его не будет видно на территории регионов.