В Крыму заочно вынесли приговор по делу об убийстве главы Новофедоровки

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Крыму 55-летнего уроженца Ингушетии заочно признали виновным в убийстве главы Новофедоровки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

У жителя Ингушетии возник конфликт на личной почве с главой поселкового совета Новофедоровки. Утром 29 июня 2010 года приезжий приехал к дому чиновника на мопеде. Мужчина надел мотоциклетный шлем, чтобы скрыть лицо. Он спрятал автомат Калашникова в чехле из-под теннисной ракетки.

Увидев, что глава поселка находится в своей машине, фигурант подошел к двери. Далее уроженец Ингушетии выстрелил в голову и туловище мужчины. В результате пострадавший скончался на месте. Далее уроженец Ингушетии скрылся.

Следователи и полицейские вновь изучили и детально восстановили обстоятельства преступления. Кроме того, силовики провели значительный объем оперативно-розыскных и следственных действий.

«Личность фигуранта была установлена. В настоящее время он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия», – говорится в сообщении.

Суд признал уроженца Ингушетии виновным. Его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный должен в исправительной колонии строгого режима.