Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит23 июля 2026 13:04

Обследование пострадавшего от беспилотника дома в Ялте займет до двух недель

На время проведения обследования здания жильцы расселены
Анастасия БУРМИСТРОВА
БПЛА атаковал жилой дом в Ялте в ночь на 22 июля.

БПЛА атаковал жилой дом в Ялте в ночь на 22 июля.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обследование многоквартирного дома в Ялте, пострадавшего от атаки беспилотника в ночь на 22 июля, может продлиться до двух недель, сообщил первый заместитель главы городской администрации Сергей Олефиренко.

«На время проведения обследования здания люди расселены: они размещены в двух пунктах временного пребывания. Обследование самого дома в текущих условиях может занять до двух недель», — отметил Олефиренко.

Сотрудники департамента соцполитики принимают заявления на материальную помощь. По вопросам о восстановлении утраченных документов можно обратиться в Центр социального обслуживания. Также по телефонам: +79786528981 и +79789028935 работают горячие линии.