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НовостиЧто происходит23 июля 2026 14:04

Четыре троллейбусных маршрута запустят по улице Адмирала Октябрьского в Севастополе

Троллейбусы № 1, 5, 10 и 10К вернутся к постоянным маршрутам с 24 июля
Анастасия БУРМИСТРОВА
Проложено более 1200 метров нового контактного провода.

Проложено более 1200 метров нового контактного провода.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

С 24 июля в Севастополе по новой дороге на улице Адмирала Октябрьского начнут курсировать четыре троллейбусных маршрута, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

К постоянным маршрутам вернутся троллейбусы № 1, 5, 10 и 10К. Работники «Севэлектроавтотранса» трудились по ночам, несмотря на частые перерывы из-за атак БПЛА, и проложили свыше 1200 метров новых контактных проводов.

«Финальный этап уже близко — если воздушная тревога не нарушит планов, бригады должны завершить все процессы уже сегодня ночью, и с 12:00 завтрашнего дня первым троллейбусам дадут «зеленый свет»», — добавили в правительстве.