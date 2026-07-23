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НовостиЧто происходит23 июля 2026 14:31

Еще 17 сел Красногвардейского района Крыма попали в зону ЧС

В Крыму расширили зону ЧС
Анастасия БУРМИСТРОВА
В зону ЧС попали еще 17 сел Красногвардейского района.

В зону ЧС попали еще 17 сел Красногвардейского района.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава администрации Красногвардейского района Крыма Василий Грабован объявил о расширении зоны техногенной чрезвычайной ситуации. В нее включили еще 17 населенных пунктов.

С 23 июля в постановление администрации Красногвардейского района внесены изменения. Теперь в зону техногенной чрезвычайной ситуации включены села Калинино, Вишняковка, Клепинино, Карповка, Ястребовка, Александровка, Симоненко, Мускатное, Невское, Краснодарка, Тимашовка, Нахимово, Климово, Пятихатка, Молочное, Янтарное и Красный Партизан.