В Ялте расширили сеть Центров содействия, где можно зарядить телефоны

Фото: Даниил Опарин

В условиях сохраняющихся перебоев с электроэнергией в Ялте расширили сеть Центров содействия. Зарядить телефон теперь можно в здании администрации, территориальных органах, Единой дежурно-диспетчерской службе, а также в магазинах и офисах операторов связи, передает «Радио Крым».

Полный список адресов охватывает все районы Большой Ялты — от Фороса до Гурзуфа, включая Ливадию, Гаспру, Кореиз, Алупку и Симеиз. В ЕДДС (ул. Дзержинского, 15) также организован бесплатный доступ к интернету через Wi-Fi. Там зарядить телефон, к слову, можно круглосуточно.

Жителей просят по возможности брать с собой зарядный блок, кабель и удлинитель. Актуальный перечень точек размещен на официальных ресурсах администрации.