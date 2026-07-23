Керченские чиновники получат выговоры за состояние флагов и погасший Вечный огонь

Фото: Иван Кошель

Исполняющий обязанности главы администрации Керчи Иван Кошель объявил о выговорах для городских чиновников за ненадлежащее состояние государственных флагов на городских улицах.

Во время поездки по городу он выразил недовольство состоянием государственных флагов на перекрестках улиц Кирова и Еременко, а также на пересечении улиц Самойленко и Еременко и на горе Митридат. Также он обратил внимание на то, что не горит Вечный огонь, и подчеркнул, что такое отношение к символам России, Крыма и города-героя Керчи недопустимо.

«Сегодня же будут объявлены выговоры заместителю главы администрации и начальнику департамента коммунального хозяйства и капитального строительства, курирующему данный вопрос», — заявил Кошель.