Погода на 24июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 27 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
24 июля на полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер северный 7-12 м/с. Тепло 24...26°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +21°...25°, северный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Алуште +23°...+25°, северный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Евпатории +23°…+24°, северный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность, дождь
В Керчи +23°…+25°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +22°… +25°, северный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +22°…+24°, северный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +24°… +27°, северный ветер 3-4 м/с. Переменная облачность.
В Бахчисарае +21°…+24°, северный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.
Температура воды в Черном море +24…+26°, в Азовском +26°.