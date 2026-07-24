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НовостиОбщество24 июля 2026 2:08

Погода на 24июля 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 27 градусов

На Крымском полуострове штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
Симферополь

Симферополь

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

24 июля на полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер северный 7-12 м/с. Тепло 24...26°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +21°...25°, северный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Алуште +23°...+25°, северный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Евпатории +23°…+24°, северный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность, дождь

В Керчи +23°…+25°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +22°… +25°, северный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +22°…+24°, северный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +24°… +27°, северный ветер 3-4 м/с. Переменная облачность.

В Бахчисарае +21°…+24°, северный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, дождь.

Температура воды в Черном море +24…+26°, в Азовском +26°.