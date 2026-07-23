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НовостиЧто происходит23 июля 2026 16:47

Время отправления автобусов к поездам в Крыму изменится с 24 июля

Также изменится расписание промежуточных остановок
Анастасия БУРМИСТРОВА
Посадка в автобусы осуществляется на привокзальной площади или рядом с железнодорожной станцией.

Посадка в автобусы осуществляется на привокзальной площади или рядом с железнодорожной станцией.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 24 июля в Крыму изменится расписание автобусов, следующих к поездам, проинформировала пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

Автобусы, следующие к поезду №27/28, будут отправляться из Симферополя в 17:30 вместо 17:20. Также изменится расписание промежуточных остановок у других автобусов, которые едут в Керчь.

Посадка в автобусы происходит на привокзальной площади или у железнодорожной станции. С новым расписанием можно ознакомиться на сайте перевозчика.