Учения военных будут проходить в Севастополе 23 июля до позднего вечера

Будут слышны неоднократные взрывы. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

До позднего вечера 23 июля в Севастополе пройдут военные учения. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что будут отрабатывать действия против подводных диверсантов.

Тренировки запланированы в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, Лукулл и Качи. Они продлятся ориентировочно до 23:00.

«Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы», — предупредил глава города.