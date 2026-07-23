На юге Крыма выпали рекордные 45 мм осадков

Фото: МЧС Крыма

На юге Крыма 23 июля прошли сильные дожди с градом. К 20:00 в поселке Никита выпало рекордные 45 миллиметров осадков, в Ялте — 38 миллиметров, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.

Во время непогоды на территории Республики Крым было зафиксировано 8 происшествий, в том числе в Ялте, Симеизе, поселке Голубой Залив, а также в Симферополе. В региональном управлении МЧС отметили, что 7 из них ликвидированы.

Из-за ливня на трассе Ялта — Севастополь сошел сель, заблокировав 3 автомобиля. Сейчас движение восстановлено. Также сход грунта произошел на участке дороги по улице Баранова в Симеизе и на участке автодороги в поселке Голубой залив. Сотрудники МЧС устранили подтопления и в частных домах. В Симферополе произошло подтопление подземного пешеходного перехода. На месте работают сотрудники МБУ «Город».