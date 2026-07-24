Крымские водохранилища естественного стока наполнены на 100% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На сегодняшний день крымские водохранилища естественного стока наполнены на 100%. Об этом сообщил директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.

«Водохранилища естественного стока на 100% наполнены. Даже Изобильненское, которое обслуживает Алушту», – рассказал замглавы компании в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, продолжающиеся дожди пополняют запасы. Кроме того, пополняется объем наливных водохранилищ. Зимние и весенние осадки пополнили подземные скважины. Новик добавил, что проблем с водой в Крыму нет.