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НовостиОбщество24 июля 2026 5:10

Крымские водохранилища естественного стока наполнены на 100%

Продолжающиеся дожди пополняют запасы
Алексей ЕЛАГИН
Крымские водохранилища естественного стока наполнены на 100%

Крымские водохранилища естественного стока наполнены на 100%

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На сегодняшний день крымские водохранилища естественного стока наполнены на 100%. Об этом сообщил директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.

«Водохранилища естественного стока на 100% наполнены. Даже Изобильненское, которое обслуживает Алушту», – рассказал замглавы компании в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, продолжающиеся дожди пополняют запасы. Кроме того, пополняется объем наливных водохранилищ. Зимние и весенние осадки пополнили подземные скважины. Новик добавил, что проблем с водой в Крыму нет.