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НовостиЧто происходит24 июля 2026 5:21

Из-за атак ВСУ часть Крыма осталась без света

Из-за ударов по энергообъектам часть Крыма осталась без электричества 24 июля
Алексей ЕЛАГИН
Из-за ударов по энергообъектам часть Крыма осталась без электричества 24 июля

Из-за ударов по энергообъектам часть Крыма осталась без электричества 24 июля

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 24 июля, из-за ударов ВСУ по энергообъектам часть Крыма осталась без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Киевский режим продолжает наносить удары по объектам электроснабжения Крыма. Часть населенных пунктов осталась без света.

«По-прежнему сложная обстановка с подачей электроэнергии на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма», – говорится в сообщении.

В настоящее время в регионе действуют ограничения энергоснабжения. Свет отключают в зависимости от ситуации. Ремонт ведется круглосуточно.