Крым вошел в тройку лидеров по популярности среди туристов в августе

Феодосия Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Курорты Крыма вошли в число самых востребованных направлений для отпуска в последний месяц лета.

Эксперты сервиса бронирования ТВИЛ.РУ сообщили, что безусловным лидером рейтинга стал Сочи, однако Крым не уступает позиции: сразу два полуостровных курорта Ялта и Феодосия вошли в тройку.

Ялта разделила вторую строчку рейтинга с Анапой, а Феодосия замкнула. Всего в десятку популярнейших локаций вошли шесть крымских городов.

Топ-10 популярных направлений для отдыха в августе 2026: Сочи, Анапа, Ялта, Феодосия, Геленджик, Санкт-Петербург, Алушта, Евпатория, Судак, Кабардинка.

Аналитики отмечают, что самым бюджетным среди крымских курортов в этом сезоне оказалась Феодосия, тогда как Ялта и Алушта традиционно демонстрируют более высокий средний чек за размещение.