Свободную продажу топлива откроют на семи АЗС Севастополя 24 июля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 24 июля, на семи АЗС Севастополя откроют свободную продажу топлива. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Свободную продажу топлива откроют в 10 утра. На семи АЗС компании «АТАН» можно будет купить АИ-95 Ultra, ДТ Ultra. Севастопольский губернатор напомнил, что заправить можно 20 литров в одну машину.

«Заправка в канистры запрещена», – написал глава города-героя.

Список АЗС, где можно купить топливо, опубликован ниже.

АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).

АЗС 66 Камышовое шоссе, 12Б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).

АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra)

АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).

АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra)

АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra).