Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В пятницу, 24 июля, на семи АЗС Севастополя откроют свободную продажу топлива. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Свободную продажу топлива откроют в 10 утра. На семи АЗС компании «АТАН» можно будет купить АИ-95 Ultra, ДТ Ultra. Севастопольский губернатор напомнил, что заправить можно 20 литров в одну машину.
«Заправка в канистры запрещена», – написал глава города-героя.
Список АЗС, где можно купить топливо, опубликован ниже.
АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).
АЗС 66 Камышовое шоссе, 12Б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).
АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra)
АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).
АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra)
АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra).