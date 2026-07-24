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НовостиЧто происходит24 июля 2026 6:41

На семи АЗС Севастополя откроют свободную продажу топлива

Свободную продажу топлива откроют на семи АЗС Севастополя 24 июля
Алексей ЕЛАГИН
Свободную продажу топлива откроют на семи АЗС Севастополя 24 июля

Свободную продажу топлива откроют на семи АЗС Севастополя 24 июля

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 24 июля, на семи АЗС Севастополя откроют свободную продажу топлива. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Свободную продажу топлива откроют в 10 утра. На семи АЗС компании «АТАН» можно будет купить АИ-95 Ultra, ДТ Ultra. Севастопольский губернатор напомнил, что заправить можно 20 литров в одну машину.

«Заправка в канистры запрещена», – написал глава города-героя.

Список АЗС, где можно купить топливо, опубликован ниже.

АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).

АЗС 66 Камышовое шоссе, 12Б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).

АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra)

АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).

АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra)

АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra).