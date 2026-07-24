В Крыму снизили плату за аренду республиканского имущества Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму была снижена плату за аренду республиканского имущества. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Арендная плата снижена для всех арендаторов имущества Республики Крым на 75 и 50%», – написал он.

Конкретная сумма зависит от вида экономической деятельности. Так, арендная плата снижена на 75% для тех, кто занимается выращиванием рассады, а также однолетних и многолетних культур. Мера поддержки также распространяется на животноводство и смешанное сельское хозяйство. Снижение аренды предусмотрено для тех, кто занимается вспомогательной деятельностью в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции. Кроме того, поддержка оказывается гостиничному бизнесу, а также производителям продуктов и напитков.

«Срок действия мер поддержки – с 1 июля по 31 октября текущего года», – сообщил Аксенов.

Для иных видов экономической деятельности по ОКВЭД, не вошедших в указанный перечень, предусмотрено снижение арендной платы на 50 %. В этом случае меры поддержки будут действовать с 1 июля по 30 сентября. Все перечисленные выше виды деятельности должны быть у арендатора основными по состоянию на 1 июня 2026 года. Аксенов пояснил, что это обязательное условие для оказания поддержки.