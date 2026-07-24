В Керчи началась замена государственных флагов

На улицах Керчи началась замена государственных флагов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Иван Кошель.
Градоначальник объезжал Керчь. Он обратил внимание на состояние флагов на перекрестках улиц Кирова и Еременко, Самойленко и Еременко, на горе Митридат, а также на потухший Вечный огонь.
«Такое отношение к главным символам России, Крыма и города-героя Керчи недопустимо!», – написал Кошель.
Чиновник добавил, что объявит выговоры замглавы администрации и начальнику департамента коммунального хозяйства и капитального строительства.
По поручению Кошеля сотрудники Службы городского хозяйства оперативно приступили к замене флагов. В настоящее время работы ведутся на перекрестке улиц Кирова и Маршала Еременко.
«Также полотнища заменят на мостовом переходе в районе стадиона им. 50-летия Октября и на горе Митридат», – сообщил Кошель.