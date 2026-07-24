Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит24 июля 2026 9:22

Феодосия и Алушта остались без воды из-за аварий на электросетях

Подачу воды ограничили в отдельных районах
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Феодосии и Алуште возникли перебои с водой из-за аварий.

В Феодосии и Алуште возникли перебои с водой из-за аварий.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Феодосии и Алуште 24 июля произошли сбои в подаче воды из-за аварий. Об этом информирует пресс-служба «Воды Крыма».

Авария на электросетях компании «Крымэнерго» привела к отключениям воды в микрорайоне Мирный города Алушты. Для обеспечения населения водой организован подвоз.

В Феодосии водоснабжение отсутствует на нескольких десятках улиц, включая массив «Степной» и квартал Ближние Камыши. Также без воды остались села Солнечное, Ближнее и Степное, садовое некоммерческое товарищество «Светочь». Помимо этого, проблемы с водоснабжением наблюдаются в поселке городского типа Приморский.