Феодосия и Алушта остались без воды из-за аварий на электросетях

В Феодосии и Алуште возникли перебои с водой из-за аварий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Феодосии и Алуште 24 июля произошли сбои в подаче воды из-за аварий. Об этом информирует пресс-служба «Воды Крыма».

Авария на электросетях компании «Крымэнерго» привела к отключениям воды в микрорайоне Мирный города Алушты. Для обеспечения населения водой организован подвоз.

В Феодосии водоснабжение отсутствует на нескольких десятках улиц, включая массив «Степной» и квартал Ближние Камыши. Также без воды остались села Солнечное, Ближнее и Степное, садовое некоммерческое товарищество «Светочь». Помимо этого, проблемы с водоснабжением наблюдаются в поселке городского типа Приморский.