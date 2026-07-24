Поддержка в условиях режима ЧС: крымчане и севастопольцы могут оформить кредитные каникулы

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Жителям Крыма и Севастополя с момента введения на полуострове режима ЧС одобрили больше 3,2 тысячи кредитных каникул, а общий объем поддержки превысил 6,5 млрд рублей.

Как пояснил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, программа позволяет заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации из-за режима ЧС, получить отсрочку на полгода. На время каникул не начисляются штрафы и пени, а график платежей пересчитывается так, чтобы после стабилизации ситуации сохранить привычный уровень жизни.

Подать заявку на кредитные каникулы можно любым удобным способом. К ней необходимо приложить документы, подтверждающие необходимость получения мер поддержки. Все обращения рассматриваются оперативно.