Крымчанам разъяснили правила вывоза крупногабаритного и строительного мусора

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Ветки, старая мебель и мешки после ремонта — не все в Крыму можно выбрасывать в обычные контейнеры. За вывоз строительного мусора придется заплатить до 40 тысяч рублей.

Старую мебель и крупногабаритные предметы нельзя складывать в обычные контейнеры — в Симферополе для этого есть 80 специальных площадок с бункерами. Строительный мусор (кирпич, бетон, кафель) региональный оператор не вывозит. Нужно обращаться в лицензированные организации: стоимость бункера на 8 кубометров — от 14 тыс. рублей в Советском районе до 39,5 тыс. в Ленинском. Растительные отходы (ветки, листва) также не относятся к ТКО — их вывозом занимается собственник или УК, передает «Крымское информационное агентство».

Контейнеры к месту погрузки должна выкатывать управляющая компания — это уже включено в плату за содержание жилья. Оплачивать вывоз мусора необходимо даже за пустующую квартиру. Если контейнеров не хватает, жителям следует обратиться в УК через приложение «Госуслуги Дом».