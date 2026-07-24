Количество пострадавших от ЧС в Джанкойском районе Крыма увеличилось до 8352 Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Количество пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в Джанкойском районе увеличилось до 8352. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Глава администрации Инна Федоренко рассказала, что властям поступило почти 18,5 тысячи заявлений.

«Только за вчерашние сутки по району на единовременную денежную выплату было подано 2670 заявлений», – добавила чиновница.

Людей продолжают снабжать сжиженным газом. Жителям доставили 1361 газовый баллон.