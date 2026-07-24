Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2026 11:18

Количество пострадавших от ЧС в Джанкойском районе Крыма увеличилось до 8352

Властям поступило почти 18,5 тысячи заявлений на выплаты
Алексей ЕЛАГИН
Количество пострадавших от ЧС в Джанкойском районе Крыма увеличилось до 8352

Количество пострадавших от ЧС в Джанкойском районе Крыма увеличилось до 8352

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Количество пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в Джанкойском районе увеличилось до 8352. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Глава администрации Инна Федоренко рассказала, что властям поступило почти 18,5 тысячи заявлений.

«Только за вчерашние сутки по району на единовременную денежную выплату было подано 2670 заявлений», – добавила чиновница.

Людей продолжают снабжать сжиженным газом. Жителям доставили 1361 газовый баллон.