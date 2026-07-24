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НовостиЧто происходит24 июля 2026 11:40

Черноморский район Крыма полностью признан зоной чрезвычайной ситуации

Жители получат компенсации за длительные отключения электричества и воды
Анастасия БУРМИСТРОВА
Черноморский район включен в зону чрезвычайной ситуации.

Черноморский район включен в зону чрезвычайной ситуации.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Весь Черноморский район Крыма официально признан зоной чрезвычайной ситуации, заявила заместитель председателя Совета министров Республики Крым, министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

«Сегодня весь Черноморский район включен в зону ЧС. Определены границы всех сел по нарушению жизненной деятельности», — сообщила Романовская в эфире телеканала «Крым 24».

Признание района зоной ЧС даст возможность жителям, которые сталкиваются с длительными перебоями в электроснабжении и водоснабжении, обращаться за компенсациями и социальными выплатами.

Романовская отметила, что в населенных пунктах работают комиссии по приему заявлений, чтобы местные жители могли получить помощь и поддержку от государства.