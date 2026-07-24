Черноморский район Крыма полностью признан зоной чрезвычайной ситуации

Черноморский район включен в зону чрезвычайной ситуации. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Весь Черноморский район Крыма официально признан зоной чрезвычайной ситуации, заявила заместитель председателя Совета министров Республики Крым, министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

«Сегодня весь Черноморский район включен в зону ЧС. Определены границы всех сел по нарушению жизненной деятельности», — сообщила Романовская в эфире телеканала «Крым 24».

Признание района зоной ЧС даст возможность жителям, которые сталкиваются с длительными перебоями в электроснабжении и водоснабжении, обращаться за компенсациями и социальными выплатами.

Романовская отметила, что в населенных пунктах работают комиссии по приему заявлений, чтобы местные жители могли получить помощь и поддержку от государства.